В Калининграде козырёк супермаркета рухнул на тротуар (видео)

Металлическая конструкция рухнула прямо на тротуар в пятницу, 13 февраля. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Опасный участок огородили сигнальными лентами.

У магазина «Спар» на улице Емельянова в Калининграде отвалилась часть металлического козырька. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

«Чистка снега и наледи на торговых объектах осуществляется постоянно с учётом нагрузки на кровлю. Этот торговый объект находится в арендованном помещении, обязанность расчистки лежит на собственнике здания», — сообщил заместитель генерального директора сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев

Причина инцидента выясняется. В торговой сети заверили, что до конца дня будут проведены дополнительные проверки кровли во всех магазинах.