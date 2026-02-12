17:41

В четырёх парках Калининграда заснеженные деревья еженедельно «пылесосят» (видео)

  1. Калининград
Скриншот видео: Дирекция ландшафтных парков

Заснеженные деревья в калининградских парках регулярно обдувают из «садового пылесоса». Как объяснили «Клопс» в Дирекции ландшафтных парков, эту процедуру сейчас проводят как минимум раз в неделю. 

В четверг, 12 февраля, сотрудники вышли на уборку в Центральном парке. Кроме того, в порядок приводят деревья в парке Макса Ашмана, Гагарина и Южном. Конечно, применяется не пылесос, который всасывает пыль в себя, хотя горожане его часто так и называют. Это, напротив, воздуходувное устройство, объяснила мастер участка Валерия Анисимова.

Чаще всего подобные воздуходуйки можно видеть на улицах во время листопада. Но и зимой им нашлась работа. 

«Под тяжестью снега ветки прогибаются, — рассказала Валерия. — У нас в Калининграде погода переменчивая, сегодня снег, завтра может пойти наш известный снегодождь. Все эти красивые шапки замёрзнут, прилипнут к хвое, приморозятся. Ветки просто сломаются, и растение потеряет свою декоративность».

Это касается не только хвойников и вообще вечнозелёных, так же обдувают и самшиты, и спиреи, и вообще любые сформированные растения. 

«Если вы постригли какой-то кустик, сформировали его под шарик, а потом его завалило снегом, лучше снег этот убрать, — говорит Валерия. — Когда у вас частный участок, вы можете себе позволить какие-то укрытия, обмотать, обвязать чем-то эти ветки. 

Но у нас парк, люди ходят зимой и летом и хотят видеть какую-то красоту, а не замотанные кусты. Вот мы и стараемся их очищать».

Иногда используют и другие способы: можно стряхивать мини-сугробы вручную или с помощью метёлок. В дирекции выбрали воздуходув, потому что это позволяет убрать всё лишнее максимально бережно, не повреждая нежные ветки растений. 

Кроме того, важно не переборщить: лёгкая припорошённость снегом помогает сохранять тепло. «Пылесосить» деревья и кусты дирекция продолжит до конца снегопадов.

Видео: Дирекция ландшафтных парков

Тема:
Снегопады зимой 2025-2026 года
