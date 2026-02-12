В четырёх парках Калининграда заснеженные деревья еженедельно «пылесосят» (видео)

Заснеженные деревья в калининградских парках регулярно обдувают из «садового пылесоса». Как объяснили «Клопс» в Дирекции ландшафтных парков, эту процедуру сейчас проводят как минимум раз в неделю.
В четверг, 12 февраля, сотрудники вышли на уборку в Центральном парке. Кроме того, в порядок приводят деревья в парке Макса Ашмана, Гагарина и Южном. Конечно, применяется не пылесос, который всасывает пыль в себя, хотя горожане его часто так и называют. Это, напротив, воздуходувное устройство, объяснила мастер участка Валерия Анисимова.
Чаще всего подобные воздуходуйки можно видеть на улицах во время листопада. Но и зимой им нашлась работа.
«Под тяжестью снега ветки прогибаются, — рассказала Валерия. — У нас в Калининграде погода переменчивая, сегодня снег, завтра может пойти наш известный снегодождь. Все эти красивые шапки замёрзнут, прилипнут к хвое, приморозятся. Ветки просто сломаются, и растение потеряет свою декоративность».
Это касается не только хвойников и вообще вечнозелёных, так же обдувают и самшиты, и спиреи, и вообще любые сформированные растения.
«Если вы постригли какой-то кустик, сформировали его под шарик, а потом его завалило снегом, лучше снег этот убрать, — говорит Валерия. — Когда у вас частный участок, вы можете себе позволить какие-то укрытия, обмотать, обвязать чем-то эти ветки.
Но у нас парк, люди ходят зимой и летом и хотят видеть какую-то красоту, а не замотанные кусты. Вот мы и стараемся их очищать».
Иногда используют и другие способы: можно стряхивать мини-сугробы вручную или с помощью метёлок. В дирекции выбрали воздуходув, потому что это позволяет убрать всё лишнее максимально бережно, не повреждая нежные ветки растений.
Кроме того, важно не переборщить: лёгкая припорошённость снегом помогает сохранять тепло. «Пылесосить» деревья и кусты дирекция продолжит до конца снегопадов.
Видео: Дирекция ландшафтных парков
На месте снесённой мечети в Южном парке в Калининграде появится сиреневый сквер с амфитеатром.