В четырёх парках Калининграда заснеженные деревья еженедельно «пылесосят» (видео)

Заснеженные деревья в калининградских парках регулярно обдувают из «садового пылесоса». Как объяснили «Клопс» в Дирекции ландшафтных парков, эту процедуру сейчас проводят как минимум раз в неделю.

В четверг, 12 февраля, сотрудники вышли на уборку в Центральном парке. Кроме того, в порядок приводят деревья в парке Макса Ашмана, Гагарина и Южном. Конечно, применяется не пылесос, который всасывает пыль в себя, хотя горожане его часто так и называют. Это, напротив, воздуходувное устройство, объяснила мастер участка Валерия Анисимова.

Чаще всего подобные воздуходуйки можно видеть на улицах во время листопада. Но и зимой им нашлась работа.

«Под тяжестью снега ветки прогибаются, — рассказала Валерия. — У нас в Калининграде погода переменчивая, сегодня снег, завтра может пойти наш известный снегодождь. Все эти красивые шапки замёрзнут, прилипнут к хвое, приморозятся. Ветки просто сломаются, и растение потеряет свою декоративность».