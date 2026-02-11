15:05

В Калининградской области в ближайшие три дня ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега — МЧС

  1. Калининград
Автор:

В ближайшие три дня мокрый снег в Калининградской области может сделать дороги скользкими, а тротуары — опасными для пешеходов. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МЧС в среду, 11 февраля.

По данным спасателей, во время непогоды ухудшается сцепление колёс с дорогой. На мокром асфальте тормозной путь увеличивается вдвое, а на снежном накате — в четыре раза, поэтому даже привычная скорость может оказаться опасной.

Пешеходам тоже стоит быть внимательнее. Под свежим слоем снега может скрываться гололёд — с виду покрытие кажется безопасным, но на деле «тротуары превращаются в каток».

Водителям рекомендуют снизить скорость минимум наполовину и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта в два раза. Лучше отказаться от резких перестроений, обгонов и торможений, а также не парковаться под деревьями, балконами и скатными крышами.

Тем, кто передвигается пешком, советуют выбирать обувь с ребристой подошвой, идти небольшими шагами и не держать руки в карманах. Переходить дорогу следует только после полной остановки автомобиля.

В случае происшествия необходимо звонить по номеру 112.

Синоптики советовали не спешить прощаться с холодами. Вместе с оттепелью в область придут сырость и слякоть, а в дальнейшем сохраняется вероятность возврата слабых и умеренных морозов.

Тема:
Снегопады зимой 2025-2026 года
Свежие новости по теме
Во время снегопадов в Калининграде уволились 30 дворников: срочную замену искали среди студентов и через УФСИН
18 февраля 2026
19:59
«Такой лёд хороший!»: юный конькобежец прокатился прямо по двору в Большом Исакове (видео)
16 февраля 2026
13:59
В четырёх парках Калининграда заснеженные деревья еженедельно «пылесосят» (видео)
12 февраля 2026
17:41
В Калининграде из-за снегопада нанимали дополнительных рабочих по срочным договорам — Дятлова
12 февраля 2026
10:42
Беспрозванных полюбовался зимним Калининградом и напомнил Дятловой, что снег — это ещё и работа
11 февраля 2026
16:33
Все новости по теме
3 509
Погода