В Калининградской области в ближайшие три дня ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега — МЧС

В ближайшие три дня мокрый снег в Калининградской области может сделать дороги скользкими, а тротуары — опасными для пешеходов. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МЧС в среду, 11 февраля.

По данным спасателей, во время непогоды ухудшается сцепление колёс с дорогой. На мокром асфальте тормозной путь увеличивается вдвое, а на снежном накате — в четыре раза, поэтому даже привычная скорость может оказаться опасной.

Пешеходам тоже стоит быть внимательнее. Под свежим слоем снега может скрываться гололёд — с виду покрытие кажется безопасным, но на деле «тротуары превращаются в каток».

Водителям рекомендуют снизить скорость минимум наполовину и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта в два раза. Лучше отказаться от резких перестроений, обгонов и торможений, а также не парковаться под деревьями, балконами и скатными крышами.

Тем, кто передвигается пешком, советуют выбирать обувь с ребристой подошвой, идти небольшими шагами и не держать руки в карманах. Переходить дорогу следует только после полной остановки автомобиля.

В случае происшествия необходимо звонить по номеру 112.