16:33

Беспрозванных полюбовался зимним Калининградом и напомнил Дятловой, что снег — это ещё и работа

  1. Калининград
Автор:

После начала сильного снегопада Алексей Беспрозванных потребовал усилить контроль за работой коммунальных служб в Калининграде. Соответствующее обращение к сити-менеджеру Елене Дятловой губернатор опубликовал в своём телеграм-канале в среду, 11 февраля.

Пост он сопроводил коротким видео со снегом в центре города. На кадрах — здание регионального правительства на фоне вечернего неба. Ролик глава региона подписал фразой: «Снежный Калининград необычайно красив…», а затем отметил аккаунт Дятловой и добавил, что ждёт отчёт по итогам уборки выпавших осадков.

Губернатор раскритиковал качество уборки снега и наледи в этом сезоне. На совещании с главами муниципалитетов он потребовал к следующей зиме полностью укомплектовать штаты и предупредил, что разговор на эту тему «может быть другим».

Тема:
Снегопады зимой 2025-2026 года
Свежие новости по теме
Во время снегопадов в Калининграде уволились 30 дворников: срочную замену искали среди студентов и через УФСИН
18 февраля 2026
19:59
«Такой лёд хороший!»: юный конькобежец прокатился прямо по двору в Большом Исакове (видео)
16 февраля 2026
13:59
В четырёх парках Калининграда заснеженные деревья еженедельно «пылесосят» (видео)
12 февраля 2026
17:41
В Калининграде из-за снегопада нанимали дополнительных рабочих по срочным договорам — Дятлова
12 февраля 2026
10:42
Беспрозванных полюбовался зимним Калининградом и напомнил Дятловой, что снег — это ещё и работа
11 февраля 2026
16:33
Все новости по теме
1 932
Погода