Беспрозванных полюбовался зимним Калининградом и напомнил Дятловой, что снег — это ещё и работа

После начала сильного снегопада Алексей Беспрозванных потребовал усилить контроль за работой коммунальных служб в Калининграде. Соответствующее обращение к сити-менеджеру Елене Дятловой губернатор опубликовал в своём телеграм-канале в среду, 11 февраля.
Пост он сопроводил коротким видео со снегом в центре города. На кадрах — здание регионального правительства на фоне вечернего неба. Ролик глава региона подписал фразой: «Снежный Калининград необычайно красив…», а затем отметил аккаунт Дятловой и добавил, что ждёт отчёт по итогам уборки выпавших осадков.
Губернатор раскритиковал качество уборки снега и наледи в этом сезоне. На совещании с главами муниципалитетов он потребовал к следующей зиме полностью укомплектовать штаты и предупредил, что разговор на эту тему «может быть другим».