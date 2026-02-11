Беспрозванных полюбовался зимним Калининградом и напомнил Дятловой, что снег — это ещё и работа

ВКонтакте

После начала сильного снегопада Алексей Беспрозванных потребовал усилить контроль за работой коммунальных служб в Калининграде. Соответствующее обращение к сити-менеджеру Елене Дятловой губернатор опубликовал в своём телеграм-канале в среду, 11 февраля.

Пост он сопроводил коротким видео со снегом в центре города. На кадрах — здание регионального правительства на фоне вечернего неба. Ролик глава региона подписал фразой: «Снежный Калининград необычайно красив…», а затем отметил аккаунт Дятловой и добавил, что ждёт отчёт по итогам уборки выпавших осадков.