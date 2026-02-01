14:57

Врачи рассказали, как расчищать парковку и не сорвать спину

Во время уборки машины от снега стоит избегать скручивающих движений и чаще пить воду. Такими советами с автомобилистами поделились специалисты телеграм-канала университетской клиники РУДН.

Не стоит браться за лопату без разогревания мышц и суставной разминки — эти меры помогают снизить риск травм и перегрузки спины. Важно также подобрать подходящую одежду: при движении такая не задирается наверх, а поясница и спина всё время остаются в тепле.

Отдельное внимание специалисты советуют уделить инвентарю. Для уборки снега лучше использовать лёгкую и прочную лопату с изогнутой ручкой — она уменьшает нагрузку на позвоночник. Во время работы не надо резко скручиваться корпусом: снег рекомендуют толкать вперёд или в сторону, а поднимать — небольшими порциями. При этом нужно разворачиваться всем телом, сгибать колени и переносить нагрузку на мышцы ног, держа спину прямой.

Эксперты также советуют делать перерывы между подходами — немного походить, размяться и потянуться, не допуская переохлаждения. Врачи напомнили, что работа лопатой относится к интенсивным физическим нагрузкам: за час такой уборки можно потратить около 400 килокалорий, поэтому важно восполнять водный баланс.

В Калининграде продолжаются споры вокруг зимней уборки: горожане жалуются на гололёд во дворах и на улицах, а глава администрации Елена Дятлова критикует водителей, которые мешают коммунальщикам.

