Упали на льду во дворе или на тротуаре: юрист объяснил, как взыскать деньги с коммунальщиков и УК

Если человек поскользнулся на неубранном тротуаре или во дворе и получил травму, он может через суд взыскать расходы на лечение и моральный вред. Об этом рассказал член общественной палаты Москвы, почётный адвокат России Дмитрий Краснов, его слова приводит ОСН.

За состояние дворов и придомовых территорий отвечают управляющие компании и товарищества собственников жилья, а тротуары, дороги и другие общественные пространства находятся в ведении коммунальных служб. Зимой они обязаны убирать снег и наледь, чтобы снизить риск травм и порчи имущества горожан.

Если какой-то участок не был расчищен, человек упал и сломал себе какую-то часть тела, то у него появляется возможность обратиться в Гражданский суд, чтобы взыскать деньги на лечение и возместить моральный ущерб, то есть причинённые ему физические и нравственные страдания. 

Гражданский иск может быть обращен к той службе, которая отвечала за неочищенный участок тротуара, придомовой территории или дороги. Если суд признает, что необходимые мероприятия по очистке дороги или тротуара действительно не были выполнены коммунальными службами или управляющей компанией какого-то дома, то можно будет взыскать с ответчика денежные средства и переложить на него судебные издержки. Это вполне реально, с моей точки зрения», — считает эксперт. 

В качестве доказательств подойдут фото и видео неубранного снега или наледи, сделанные сразу после падения, показания свидетелей, медицинские справки из травмпункта. Можно также вызвать участкового, чтобы он зафиксировал обстоятельства происшествия. Если у пострадавшего есть страхование жизни или здоровья, он вправе обратиться за выплатой в соответствующую компанию. В этом случае уже фирма будет взыскивать деньги с коммунальщиков или УК.

Калининградка сломала ногу в двух местах, упав в нечищеном дворе. Даже скорая проехала по льду с трудом.

Снегопады зимой 2025-2026 года
