В Калининграде из-за снегопада нанимали дополнительных рабочих по срочным договорам — Дятлова

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде после снегопада усилили уборку улиц, нарастив число техники и рабочих, в том числе за счёт сотрудников по срочным трудовым договорам. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова сообщила в своём телеграм-канале в четверг, 12 февраля.

По словам чиновницы, снег перестал идти в 01:20, однако к этому моменту коммунальные службы уже работали в усиленном режиме. Количество арендованной техники с экипажами увеличили на две единицы. Сейчас на городских улицах задействованы 27 машин дорожного комплекса, 17 тракторов и бобкэтов, а также 557 рабочих и дворников.

К уборке подключились и подведомственные мэрии организации — они приводят в порядок прилегающие территории. Комитет муниципального контроля вышел в рейды по городу: специалисты проверяют состояние участков возле торговых центров, магазинов, офисов и других частных компаний. Если находят нарушения, составляют протоколы и передают материалы в региональные структуры.

Отдельно устраняют последствия аварий на сетях в районах улиц Разина, Репина и Клинической — из-за утечек там образовался сильный гололёд. Коммунальщики продолжают вывозить снег на специальные площадки и держат связь с Госавтоинспекцией и диспетчерами «ГорТранса», своевременно реагируя на заявки.