Эксперты разошлись в оценках риска весенних паводков в Калининградской области

Весной 2026 года в Калининградской области вероятны сильные паводки и подтопления. Об этом, ссылаясь на кандидата географических наук, профессора-консультанта БФУ им. И. Канта Галину Баринову, пишет ТАСС в воскресенье, 8 февраля.

Эксперт считает, что именно чередование снегопадов и морозов создало условия для накопления большого объёма воды в снежном покрове. Баринова отметила, что такой снежный январь для региона — абсолютная редкость.

«Это было аномальное явление для последних десяти лет, а то и больше. Снежный январь и сейчас февраль — давно таких погодных условий не было. Последствиями могут быть наводнения. Уже сейчас Гидрометцентр высказывает опасения, что будут очень большие наводнения в европейской части России. И в Калининградской области был довольно высокий снежный покров, аномальный. У нас, когда растает снег, могут быть подтопления городской инфраструктуры», — полагает специалист.

Паводок при высоком снежном покрове может сказаться и на состоянии водоёмов. Во время таяния снега в реки, ручьи и озёра смываются загрязняющие вещества, поясняет кандидат географических наук.

Специалисты говорили о весенних паводках в нескольких российских регионах. Калининградской области обещали стабильную обстановку: уровень воды в бассейнах рек Преголя, Неман и Дейма, согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидается в пределах нормы.

