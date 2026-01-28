Дятлова осудила водителей, которые мешают убирать снег с городских парковок

ВКонтакте

Елена Дятлова раскритиковала водителей, которые оставляют авто на парковках во время уборки снега и тем самым осложняют работу коммунальных служб. Об этом сити-менеджер Калининграда написала в своём телеграм-канале в среду, 28 января.

По словам чиновницы, очистить парковки вдоль дорог можно только в том случае, если на них нет машин. В качестве примера она привела стоянку у домов на улице Гагарина, 29–39, к которой коммунальщики долго не могли приступить из-за постоянной занятости карманов.

В итоге сотрудники «Чистоты» заранее повесили объявления с просьбой переставить транспорт к 9:00. Большинство жителей на предупреждение отреагировали: убрали машины, предупредили соседей и даже помогли с уборкой снега вручную.

«До двух автовладельцев информация, к сожалению, так и не дошла, что осложнило и затянуло работы. В общей сложности на этот адрес ушло более полутора часов. Приходилось перекрывать движение по одной из полос», — посетовала Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что подобные ситуации в городе не единичны. По её словам, «Чистота» и дальше будет использовать практику адресного информирования о предстоящей уборке. Глава администрации призвала водителей не игнорировать такие объявления.