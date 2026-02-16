13:59

«Такой лёд хороший!»: юный конькобежец прокатился прямо по двору в Большом Исакове (видео)

  1. Калининград
Автор:

В одном из дворов в Большом Исакове проезд покрыт таким слоем утрамбованного снега и льда, что местный подросток решил прокатиться на коньках — и успешно реализовал задуманное. Об этом рассказала «Клопс» мама мальчика, жительница Гурьевского района Виолетта.

Днём в воскресенье, 15 февраля, семья ездила покататься на коньках по льду местного озера. Девятилетний Миша оставил зимние ботинки возле скамейки, а переобуться потом не смог: шнурки успели смёрзнуться.  

«Так что он ехал домой прямо в коньках, в машине, — рассказывает женщина. — Вышел, посмотрел и говорит: «Мам, такой лёд хороший, можно покататься?» И прямо по дороге во дворе дома проехался!»

Импровизированную тренировку Виолетта сняла на видео. Утром Миша уже порадовался тому, как быстро его пробежка набирает популярность в соцсетях. А вот взрослым не до веселья. Лёд и снег у них в Пионерском переулке, как рассказала женщина, убирается не слишком эффективно. 

«У нас соседи без остановки пишут жалобы, жалобы, жалобы, жалобы, — говорит она. — Единственный раз я видела, на той неделе приезжал трактор, чистил территорию. Но как раз в этот же день и на следующую же ночь пошли снегопады, нас опять завалило и всё на этом, больше ничего и никак».

К счастью, пока там никто не травмировался и не попал в аварию, но заносит машины и падают пешеходы на огороженной территории вокруг домов, по наблюдениям Виолетты, регулярно.

Тема:
Снегопады зимой 2025-2026 года
