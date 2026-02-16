«Такой лёд хороший!»: юный конькобежец прокатился прямо по двору в Большом Исакове (видео)

ВКонтакте

В одном из дворов в Большом Исакове проезд покрыт таким слоем утрамбованного снега и льда, что местный подросток решил прокатиться на коньках — и успешно реализовал задуманное. Об этом рассказала «Клопс» мама мальчика, жительница Гурьевского района Виолетта.

Днём в воскресенье, 15 февраля, семья ездила покататься на коньках по льду местного озера. Девятилетний Миша оставил зимние ботинки возле скамейки, а переобуться потом не смог: шнурки успели смёрзнуться.

«Так что он ехал домой прямо в коньках, в машине, — рассказывает женщина. — Вышел, посмотрел и говорит: «Мам, такой лёд хороший, можно покататься?» И прямо по дороге во дворе дома проехался!»