Во время снегопадов в Калининграде уволились 30 дворников: срочную замену искали среди студентов и через УФСИН

В январе калининградская «Чистота» во время сильных снегопадов лишилась 30 дворников — большинство из них были трудовыми мигрантами. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города.

По данным мэрии, увольнение произошло практически одновременно и пришлось на период пиковых осадков, когда нагрузка на коммунальные службы была максимальной. Предприятию пришлось в срочном порядке искать новых сотрудников.

Отдел кадров «Чистоты» начал заключать срочные трудовые договоры с горожанами и проводить агитацию в вузах и колледжах. Кроме того, для привлечения работников предприятие подписало соглашение с региональным управлением ФСИН.

Проблему удалось быстро купировать, более того, уже сейчас коллеги набирают штат на весенне-летний период. Зарплата дворника сегодня начинается от 40 тысяч рублей», — заявили власти.

Для желающих трудоустроиться указаны телефоны: 8 (4012) 93-52-13 и 8 (4012) 93-05-65.

Месяц назад к уборке снега на улицах и тротуарах Калининграда привлекли 30 осуждённых. В региональном управлении ФСИН уточнили, что это подучётные исправительного центра на улице Александра Невского.

Тема:
Снегопады зимой 2025-2026 года
