В Калининграде за последние два дня больше 130 человек получили травмы на гололёде

За последние два дня в калининградские больницы поступило более 240 обращений, значительная часть из них связана с травмами, полученными на гололёде. Статистику «Клопс» предоставили в региональном минздраве.

В пятницу, 30 января, в БСМП зафиксировали 141 обращение, при этом 73 пациента получили травмы из-за падений на скользких улицах. В субботу, 31 января, поток снизился, но число «гололёдных» травм осталось высоким: всего за медицинской помощью обратились 104 человека, 65 из них пострадали именно из-за наледи.

Врачи также сообщают о случаях обморожений. В ЦГКБ за тот же период, включая сегодняшний день, зарегистрировали четыре обращения, два пациента находятся в стационаре.