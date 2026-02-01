17:10

В Калининграде за последние два дня больше 130 человек получили травмы на гололёде

За последние два дня в калининградские больницы поступило более 240 обращений, значительная часть из них связана с травмами, полученными на гололёде. Статистику «Клопс» предоставили в региональном минздраве.

В пятницу, 30 января, в БСМП зафиксировали 141 обращение, при этом 73 пациента получили травмы из-за падений на скользких улицах. В субботу, 31 января, поток снизился, но число «гололёдных» травм осталось высоким: всего за медицинской помощью обратились 104 человека, 65 из них пострадали именно из-за наледи.

Врачи также сообщают о случаях обморожений. В ЦГКБ за тот же период, включая сегодняшний день, зарегистрировали четыре обращения, два пациента находятся в стационаре.

Калининградская БСМП последнюю неделю работает в экстренном режиме: график пришлось модифицировать так, чтобы полный комплект специалистов выходил на смену даже по выходным.

Снегопады зимой 2025-2026 года
