Из-за морозов в Калининградской области в два раза вырос спрос на буксировку и отогрев машин — исследование

В первые недели 2026 года из-за устойчивых морозов и снегопадов в Калининградской области резко выросло число обращений за помощью на дороге, в том числе за доставкой топлива и аккумуляторов. Такими данными с «Клопс» поделился сервис «Авито».

В первые десять дней января спрос на помощь автомобилистам в регионе увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый заметный рост показала доставка топлива — интерес к этой услуге вырос в 3,5 раза. Из-за метелей и заторов водители нередко застревали в пробках, не успевая добраться до заправок.

Значительно чаще стали заказывать и услуги, связанные с аккумуляторами: зарядку — в три раза, замену — в 2,5 раза. Вдвое вырос спрос на отогрев автомобилей и буксировку — снегопады «застали врасплох множество машин, которые приходилось вытаскивать из колеи», отмечают аналитики. В среднем такая помощь обходилась водителям примерно в 1 500 рублей.

В два раза чаще стали обращаться за помощью с запуском двигателя — в среднем «прикуривание» обходится в 1 000 рублей. Спрос на выездной шиномонтаж вырос на 24%, средняя стоимость работ составила примерно 500 рублей.

Одновременно увеличилось и число предложений помощи на дороге — за год их стало больше на 21%. Быстрее всего росло предложение доставки топлива (+91%), а также отогрева автомобилей (+60%), выездного шиномонтажа (+53%), замены аккумуляторов (+50%) и буксировки (+41%).