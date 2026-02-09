Пожар на складе красок и застрявший в аэропорту «Локомотив»: 6 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

В Калининграде произошёл пожар на складе с краской, а волейболистки калининградского «Локомотива» застряли в московском аэропорту, ожидая рейс домой: о чём писал «Клопс» в выходные.
1. В субботу, 7 февраля, во 2-м Ржевском переулке в Калининграде загорелся склад с краской площадью 30 квадратных метров. К 9:30 пожар ликвидировали. Пострадавших не было, на месте работали шесть сотрудников МЧС.
2. Волейболистки калининградского «Локомотива» победили челябинский «Динамо-Метар» в матче Суперлиги: выездная игра в субботу, 7 февраля, завершилась со счётом 3:2.
3. На следующий день победительницы застряли в Москве. Команда прилетела в столицу в 6:30, однако рейс в Калининград несколько раз переносили. Спортсменки иронизировали, что соперницы из «Протона», с которыми «Локо» сыграет 10 февраля во дворце спорта «Янтарный», могут добраться до Калининграда раньше хозяек площадки.
4. В Неманском районе в субботу, 7 февраля, около 19:00 в районе посёлка Дубки УАЗ сбил мужчину 1982 года рождения. Он шёл по правой стороне дороги. Пострадавший был госпитализирован.
5. В посёлке Филино легковушка Audi вылетела с дороги и врезалась в дерево. ДТП произошло утром в субботу, 7 февраля. За рулём находился водитель 2004 года рождения, который не справился с управлением. Молодой человек получил травмы, его увезли в больницу.
6. Производители заявили о резком падении закупочных цен на свинину в Калининградской области. Сейчас фермеры получают в среднем около 150 рублей за килограмм, что значительно ниже себестоимости. За два месяца цена снизилась примерно на 80 рублей. Основная причина — перепроизводство. Глава «Прибалтийской мясной компании 3» Игорь Кузнецов предупредил, что дальнейшее падение цен может привести к банкротству небольших хозяйств.