Пожар на складе красок и застрявший в аэропорту «Локомотив»: 6 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

1. В субботу, 7 февраля, во 2-м Ржевском переулке в Калининграде загорелся склад с краской площадью 30 квадратных метров. К 9:30 пожар ликвидировали. Пострадавших не было, на месте работали шесть сотрудников МЧС.

3. На следующий день победительницы застряли в Москве. Команда прилетела в столицу в 6:30, однако рейс в Калининград несколько раз переносили. Спортсменки иронизировали, что соперницы из «Протона», с которыми «Локо» сыграет 10 февраля во дворце спорта «Янтарный», могут добраться до Калининграда раньше хозяек площадки.

4. В Неманском районе в субботу, 7 февраля, около 19:00 в районе посёлка Дубки УАЗ сбил мужчину 1982 года рождения. Он шёл по правой стороне дороги. Пострадавший был госпитализирован.