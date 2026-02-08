«Нет, ну это уже не смешно»: волейболистки «Локомотива» застряли в московском аэропорту, ожидая рейса в Калининград

Волейболистки калининградского «Локомотива» не смогли вовремя вернуться домой и застряли в Москве после сумасшедшего матча с челябинским «Динамо-Метар». Об этом представители клуба сообщили «Клопс» в воскресенье, 8 февраля.
Как рассказала игрок команды Ольга Костюкевич, проблемы возникли на обратном пути: после ночного выезда в аэропорт команда добралась до Москвы в 6:30, а рейс в Калининград, запланированный на 9:55, начали постоянно задерживать.
«Рейс сначала перенесли на 11:55. Хорошо. Потом — на 15:05 по непонятным причинам», — рассказала землячка.
Когда вылет задержали до 15:45, волейболистка эмоционально отреагировала на ситуацию, назвав происходящее «просто криком души»:
Нет, ну это уже не смешно!»
В команде уже шутят, что соперницы из «Протона», с которыми «Локомотиву» предстоит сыграть 10 февраля в дворце спорта «Янтарный», могут прилететь в Калининград раньше хозяек площадки.
