В Калининградской области перепроизводство обрушило цены на свинину — фермеры

За последние два месяца закупочные цены на свинину в области резко снизились, несмотря на рост издержек у производителей. Об этом со ссылкой на главу «Прибалтийской мясной компании 3» Игоря Кузнецова пишет «РБК Калининград».

Сейчас, по словам эксперта, фермер в среднем может выручить около 150 рублей за килограмм мяса — это существенно ниже себестоимости. За два месяца закупочная стоимость упала примерно на 80 рублей. Основной причиной падения цен Кузнецов называет перепроизводство и перенасыщение рынка, в том числе из-за сбоев с экспортными поставками.

«В настоящее время идет перепроизводство мяса. Даже если исходить из того, что мы сегодня производим столько же мяса, сколько в Бразилии, то с учётом того, что в Бразилии живёт около 600 млн человек (согласно данным за 2025 год, почти 224 млн — ред.), а в России около 140 млн, [мяса очень много]. Где-то какие-то поставки за рубеж сорвались, и всё — уже идёт перенасыщение рынка», — считает бизнесмен.

Издержки калининградских фермеров в прошлом году выросли примерно на треть. На себестоимость повлияли подорожание кормов, высокая стоимость заёмных средств и рост логистических расходов.

«Даже несмотря на то, что стоимость доллара падает, у нас составляющие, которые зависят от доллара, продолжают дорожать», — говорит глава «Прибалтийской мясной компании 3».

Кузнецов не исключает, что дальнейшее снижение цен и продажа продукции ниже себестоимости могут привести к банкротству небольших хозяйств. Прогнозировать, как долго продлится этот период, он не берётся.

По данным регионального минсельхоза, свинина занимает 55% в мясном балансе Калининградской области. При этом снижение цен фиксируется и в целом по стране: к началу февраля 2026 года оптовая стоимость этого вида мяса за неделю сократилась на 8%, а в годовом выражении — на 27%. Сильнее всего подешевели грудинка — на 30%, до 192 рублей за килограмм, и лопатка — на 26%, до 185 рублей, тогда как карбонад, наоборот, подорожал до 335 рублей за килограмм — на 18% год к году.