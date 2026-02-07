Без валидола не обошлось: волейболистки калининградского «Локомотива» вырвали победу в Челябинске

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Волейболистки калининградского «Локомотива» одолели челябинский «Динамо-Метар» в Суперлиге. Игра на выезде в субботу, 7 февраля, завершилась со счётом 2:3, сообщает корреспондент «Клопс».

Встреча началась фантастически для гостей. Наши девушки повели — 8:0. Получалось буквально всё: Дарья Киселёва подала эйсом. Казалось, что соперник, если не в нокауте, то точно в нокдауне. Однако постепенно хозяйки арены отыгрывали отставание. В итоге всё решалось в конце. Игра ушла на больше-меньше, где лучше с нервами справились хозяйки — 27:25.

После такого удара наши девушки не смогли оправиться и во второй партии уже не демонстрировали явного перевеса. Снова судьба сета решилась в самом конце, и вновь челябинские девушки на высоте — 27:25.

В третьей партии хозяйки вели. Казалось, они доведут встречу до победы, но тут калининградки показали характер и переломили игру. Решающий мяч оказался за ветераном команды Валерией Зайцевой. Сет закончился со счётом 24:26 уже в пользу «Локо».

Четвёртая партия пролетела быстро и снова осталась за нашими: 25:20.

Победитель определялся на тай-брейке. Гости неудачно начали партию, уступая 11:7, но в итоге смогли показать уже чемпионский настрой и вырвали победу 15:11.

Наша команда после этой встречи занимает пятое место в турнирной таблице. Следующая игра состоится 10 февраля в Калининграде. В гости приедет саратовский «Протон».