В ГАИ назвали 5 идей, которые помогут сократить число смертельных аварий в Калининграде и области

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Госавтоинспекция Калининградской области выработала перечень мер, которые помогут снизить аварийность в регионе. «Клопс» публикует наиболее значимые предложения полиции.

1. Увеличить количество камер и модернизировать существующие

Все комплексы должны фиксировать не только превышение скорости, но и отсутствие ремня, ближнего света фар, разговор по телефону за рулём и другие нарушения. Подобные фоторадары сейчас редкость для города.

2. Поставить как можно больше «бесконфликтных» светофоров

Это обезопасит пешеходов: когда они пересекают проезжую часть, машины стоят на всех направлениях. Так организовано движение, например, возле ТЦ «Европа». Такие решения внедряют не так часто, поскольку это влияет на пропускную способность перекрёстков: появляются пробки.

Мэрия Калининграда недавно стала внедрять другое новшество: включать зелёный для пешеходов на 5 секунд раньше, чем для автомобилей. Водители видят, что на зебре есть люди, и не разгоняются.

3. Обустроить сами переходы

В ГАИ предлагают улучшить освещение, нанести термопластиковую разметку, сделать искусственные неровности. Есть ещё одна идея, но весьма спорная — установить ограждения. Специалисты давно доказали, что заборы не сокращают аварийность, а последствия при столкновениях с железом фатальны. Во время ДТП на площади Победы в проходящих мимо людей летели куски ограды. Страдают и водители: самый кричащий пример — Шатурская. Безопасной улицу могут сделать именно инженерные решения.

4. Построить тротуары на загородных трассах

Это было бы особенно кстати в Гурьевском районе, который за последние годы серьёзно разросся. До остановки автобуса люди вынуждены идти рядом с машинами. Проблема есть даже в Калининграде: на Северном обходе в районе Тенистой Аллеи из-за отсутствия тротуара и сваленного на обочину снега человек вышел на проезжую часть, где его насмерть сбил автобус.

5. Установить шумовые полосы и катафоты там, где водители часто выезжают на встречку

Это не горизонтальные полосы белого цвета, которые более 10 лет появились в Калининграде, а именно шумовая разметка. При наезде на которую появляется гул. Подобное недавно реализовали в Калининграде на улице Невского.

Госавтоинспекция предлагает также