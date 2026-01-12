На окружной Калининграда камера стала ловить пикапы, микроавтобусы и грузовики

ВКонтакте

На Северном обходе Калининграда в районе торгового центра «Акорус» установили камеру, фиксирующую нарушение правил движения грузового транспорта. Об этом «Клопс» рассказали читатели.

Фоторадар контролирует движение к улице Невского и Гурьевску. Один из водителей получил штраф по ст. 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения машины на проезжей части. В этом месте на трассе висит знак, запрещающий грузовикам ехать по крайней левой полосе.

Выписывают постановления и за превышение скорости. Разрешённый для грузовых машин максимум в этом месте — 90 км/ч, а до 110 км/ч могут разгоняться только легковушки. Порог превышения без штрафа составляет 19 км/ч.

Читатели обращают внимание, что даже без знака движение по крайней левой полосе ограничено ПДД. Согласно пункту 9.4, на дорогах с разрешённой скоростью более 80 км/ч водители должны держаться ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы при свободных правых. Штраф за подобное нарушение составляет 2 500 рублей.