В Калининграде скончался один из пешеходов, сбитых автобусом на окружной

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Один из мужчин, сбитых служебным автобусом на Северном обходе Калининграда, скончался в больнице. Об этом «Клопс» сообщают знакомые с ситуацией источники.

Вечером 14 января двоих пешеходов привезли в БСМП. Один из них был в крайне тяжёлом состоянии, у раненого диагностировали переломы костей черепа и разрывы внутренних органов. Ночью он скончался. Мужчине было около 60 лет. На момент ДТП установить его личность не удалось.

Второй пострадавший — 56-летний житель Калининграда. Он находится на лечении в травматологии с переломами костей таза и рёбер.