В Калининграде скончался один из пешеходов, сбитых автобусом на окружной

Один из мужчин, сбитых служебным автобусом на Северном обходе Калининграда, скончался в больнице. Об этом «Клопс» сообщают знакомые с ситуацией источники.
Вечером 14 января двоих пешеходов привезли в БСМП. Один из них был в крайне тяжёлом состоянии, у раненого диагностировали переломы костей черепа и разрывы внутренних органов. Ночью он скончался. Мужчине было около 60 лет. На момент ДТП установить его личность не удалось.
Второй пострадавший — 56-летний житель Калининграда. Он находится на лечении в травматологии с переломами костей таза и рёбер.
В Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, 14 января в 20:30 59-летний водитель автобуса Setra, двигаясь со стороны Тенистой аллеи в сторону Советского проспекта, сбил двух пешеходов. Мужчины шли по краю проезжей части в попутном направлении. Обоих доставили в больницу.
На месте дорожного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и полиции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются его обстоятельства.
