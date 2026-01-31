Морозы не отступают: в Калининграде прогнозируют холодный февраль

ВКонтакте

Январь в Калининградской области подходит к концу с затяжными морозами. По оценкам синоптиков, рассчитывать на скорое и стабильное потепление не стоит и в феврале. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ключевую роль в формировании погоды продолжает играть циркумполярный вихрь, который в ближайшие дни будет ослабевать. Модельные расчёты указывают на высокую вероятность внезапного стратосферного потепления к середине февраля. Обычно такие процессы приводят к распаду циркумполярного вихря и увеличивают риск серьёзных похолоданий в умеренных широтах. Подобная ситуация уже наблюдалась в феврале 2021 года и тогда вызвала мощные полярные вторжения в Северной Америке и на европейской части России.

Дополнительным фактором остаётся состояние климатических индексов NAO и AO. Ожидается, что они будут находиться в отрицательной фазе, что означает преобладание антициклонов в Арктике и Северной Атлантике и сильное ослабление западного переноса. При такой конфигурации чаще происходят длительные вторжения арктического воздуха в умеренные широты, в том числе в Прибалтику.

В результате атмосферная циркуляция сохранит меридиональный характер — с переносом воздушных масс с севера на юг и обратно. Долгосрочные прогнозы модели ECMWF указывают на сохранение очага холода над Прибалтикой и севером Европы вплоть до конца февраля.

Это не означает, что весь месяц будет одинаково морозным. Синоптики допускают кратковременные потепления с осадками, прежде всего снегопадами. Однако за ними, по прогнозам, будут следовать более продолжительные периоды холодной погоды. Не исключено и повторение морозов до –20 градусов.

Предпосылок к устойчивому потеплению, по оценкам специалистов, нет как минимум в первые две декады февраля.