19:14

Морозы не отступают: в Калининграде прогнозируют холодный февраль

  1. Калининград
Автор:

Январь в Калининградской области подходит к концу с затяжными морозами. По оценкам синоптиков, рассчитывать на скорое и стабильное потепление не стоит и в феврале. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области». 

Ключевую роль в формировании погоды продолжает играть циркумполярный вихрь, который в ближайшие дни будет ослабевать. Модельные расчёты указывают на высокую вероятность внезапного стратосферного потепления к середине февраля. Обычно такие процессы приводят к распаду циркумполярного вихря и увеличивают риск серьёзных похолоданий в умеренных широтах. Подобная ситуация уже наблюдалась в феврале 2021 года и тогда вызвала мощные полярные вторжения в Северной Америке и на европейской части России.

Дополнительным фактором остаётся состояние климатических индексов NAO и AO. Ожидается, что они будут находиться в отрицательной фазе, что означает преобладание антициклонов в Арктике и Северной Атлантике и сильное ослабление западного переноса. При такой конфигурации чаще происходят длительные вторжения арктического воздуха в умеренные широты, в том числе в Прибалтику.

В результате атмосферная циркуляция сохранит меридиональный характер — с переносом воздушных масс с севера на юг и обратно. Долгосрочные прогнозы модели ECMWF указывают на сохранение очага холода над Прибалтикой и севером Европы вплоть до конца февраля.

Это не означает, что весь месяц будет одинаково морозным. Синоптики допускают кратковременные потепления с осадками, прежде всего снегопадами. Однако за ними, по прогнозам, будут следовать более продолжительные периоды холодной погоды. Не исключено и повторение морозов до –20 градусов.

Предпосылок к устойчивому потеплению, по оценкам специалистов, нет как минимум в первые две декады февраля.

Январь 2026 года вошёл в число самых холодных в Калининграде за 21 век.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
Свежие новости по теме
Морозы до −29 и снег к середине недели: какой будет погода в Калининградской области в ближайшие дни
20:01
Чистое небо и узоры на окнах: прогноз погоды в Калининграде и области на 15 февраля
09:34
В Калининграде козырёк супермаркета рухнул на тротуар (видео)
13 февраля 2026
13:44
Калининградцев и туристов попросили не ездить на Куршскую косу в ближайшие дни
13 февраля 2026
13:39
Как у больниц и поликлиник Калининграда убирают снег (фото, видео)
12 февраля 2026
15:49
Все новости по теме
22 126
Погода
День любви
Читать