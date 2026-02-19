Учёный объяснил аномальное промерзание Балтики у побережья Калининградской области

ВКонтакте

Аномальное промерзание моря, в том числе в районе Балтийской косы, связано с разрушением так называемого центра действия атмосферы. Об этом, ссылаясь на сотрудника научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. И. Канта Николая Белова, пишет ТАСС.

Центром действия атмосферы называют устойчивую область высокого или низкого давления, которая формирует привычную для региона погоду. По словам специалиста, раньше такая система препятствовала проникновению арктических воздушных масс и обеспечивала перенос более мягкого воздуха с запада.

«Мокрый снег, дождь, минус 5, максимум минус 10, в остальном ноль и «плюс». Он (перенос — ред.) разрушился, не смог сработать. В результате мы получили мягкий декабрь, который всех обманул. А сейчас идёт постоянный заток воздуха с Арктики. И, к сожалению, классические для нас циклоны с Северной Атлантики не могут к нам пробиться. Поэтому у нас последние полтора месяца действительно аномальная погода», — объяснил учёный.