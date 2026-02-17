12:09

«Мы начинаем с себя»: Дятлова рассказала, кто отвечает за неубранные сосульки на калининградских крышах

Власти Калининграда в первую очередь следят за тем, как убирают сосульки со зданий школ, садиков, библиотек и других подведомственных объектов. Об этом сообщила глава регионального парламента Елена Дятлова на брифинге после оперативного совещания в мэрии во вторник, 17 февраля. 

«Руководители этих учреждений должны обеспечить безопасность. На оперативном совещании мы говорили о том, что мы начинаем с себя. Такое задание дано всем моим заместителям, которые потом распространили его по нашей большой сети. У нас почти 50 школ и почти 100 детских садов», — отметила Дятлова.

Калининградский комитет муниципального контроля проверяет, как убирают лёд с крыш жилых домов, и следит за работой управляющих компаний. 

«В случае чего составляются административные материалы, которые направляют в  областное минконтроля, которое имеет право штрафовать за ненадлежащее содержание общедомового имущества», — пояснила Дятлова. 

Сити-менеджер добавила, что ответственность за уборку наледи на магазинах несут собственники здания. 

На карнизах калининградских домов выросли метровые сосульки.

Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
