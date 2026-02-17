«Мы начинаем с себя»: Дятлова рассказала, кто отвечает за неубранные сосульки на калининградских крышах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти Калининграда в первую очередь следят за тем, как убирают сосульки со зданий школ, садиков, библиотек и других подведомственных объектов. Об этом сообщила глава регионального парламента Елена Дятлова на брифинге после оперативного совещания в мэрии во вторник, 17 февраля.

«Руководители этих учреждений должны обеспечить безопасность. На оперативном совещании мы говорили о том, что мы начинаем с себя. Такое задание дано всем моим заместителям, которые потом распространили его по нашей большой сети. У нас почти 50 школ и почти 100 детских садов», — отметила Дятлова.