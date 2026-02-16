Ледяной оскал: на карнизах калининградских домов выросли метровые сосульки (фото)

ВКонтакте

Ссылка Короткая оттепель, снегопад на прошлой неделе и двадцатиградусные морозы добавили калининградцам проблем — на крышах снова образовались огромные сосульки. В морозный понедельник, 16 февраля, фотокорреспондент «Клопс» побывал в центре города и заснял опасную красоту.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В ледяном оскале застыли козырьки хрущёвок и старых немецких домов, административных зданий и магазинов. Люди присылают фото с метровыми сосульками, которые повисли над окнами. Сбивать опасаются: вдруг льдина потянет за собой слежавшийся снег и это всё рухнет кому-то на голову.

Фото: Алиса

Над входом в подъезд на пр. Калинина, 9, — огромные сосульки. Жильцы боятся заходить домой, так как козырька над дверью подъезда нет.

Фото: Tala

Тревожно калининградцам, живущим в домах на Советском проспекте, Шиллера и Соммера.

Если упавшая сосулька травмирует человека или чьё-то имущество, отвечать за это придётся собственнику здания.