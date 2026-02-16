13:31

Из-за аномальных морозов калининградцы стали чаще покупать шубы и аксессуары со «славянским» настроением

В декабре–январе продажи шуб в Калининграде выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными аналитики «Авито» поделились с «Клопс» в понедельник, 16 февраля.

Большинство покупок приходится на вторичный рынок — 79% сделок совершаются в ресейле. В среднем бывшая в употреблении шуба обходится в 10 тысяч рублей, что позволяет сэкономить около 35% по сравнению с новой вещью.

На фоне популярности тренда slavic core жители региона стали чаще выбирать и более аутентичные аксессуары. Продажи варежек выросли на 31%: новые стоят около 1 800 рублей, а при покупке «с рук» — в два раза меньше. На 29% увеличился спрос на платки со славянскими мотивами. Их покупали в среднем за 1 600 рублей в магазинах и примерно за 1 500 рублей на перепродаже.

Аналитики отмечают, что тренд развивается в сторону осознанного потребления: всё больше покупателей выбирают вещи на вторичном рынке, продлевая срок их службы и снижая потребность в новом производстве.

Надоели морозы? Придётся потерпеть. Синоптики считают, что Калининградская область выйдет на «плюс» только к выходным.

Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
