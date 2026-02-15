20:01

Морозы до −29 и снег к середине недели: какой будет погода в Калининградской области в ближайшие дни

  1. Калининград
Автор:

В начале недели регион окажется под влиянием ясной и тихой погоды с сильными морозами. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области» в воскресенье, 15 февраля.

К утру понедельника температура может опуститься ниже −25 градусов, а в низменностях Неманского, Славского и Краснознаменского районов — до −29. В Калининграде и на большей части области ночью ожидается −20…−24, на западном побережье — до −15…−20. 

Днём потеплеет до −9…−11, осадков не прогнозируется, возможны туман и изморозь. Ветер слабый, у моря во второй половине дня усилится до 10–13 м/с в порывах.

Во вторник мороз ослабнет. Ночью ожидается −15…−18 градусов, местами до −21, днём — −7…−10. Во второй половине дня возможен слабый или умеренный снег. Ветер восточный и юго-восточный, порывистый, на побережье и косах — до 14–16 м/с.

В среду температура продолжит расти: ночью от −5 до −8 градусов, местами до −12, днём столбики термометров будут колебаться от −3 до −7. Преимущественно облачно, временами возможен снег. Ветер слабый или умеренный.

Во второй половине недели Калининградская область окажется в зоне северных воздушных масс. Сохранится умеренный мороз — примерно −5…−10 градусов в течение суток, при прояснениях днём может быть теплее. Не исключены периодические снегопады. К выходным синоптики допускают потепление до нуля и даже плюсовых значений.

Заснеженные деревья в калининградских парках регулярно обдувают из «садового пылесоса». Эту процедуру сейчас проводят как минимум раз в неделю.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
Свежие новости по теме
Февраль 2026 года стал самым холодным за последние 40 лет в Калининградской области
01 марта 2026
19:30
В Калининграде мороз вырастил под крышей жилого дома пятиметровую сосульку (фото)
20 февраля 2026
12:49
Учёный объяснил аномальное промерзание Балтики у побережья Калининградской области
19 февраля 2026
09:30
Кого в Калининграде оштрафовали за неубранный снег: 60 мест в городе, где люди падали и вязли
18 февраля 2026
14:33
Мёрзли уже неделю: из-за сломавшегося котла часть пациентов Багратионовской ЦРБ перевели в другие больницы
18 февраля 2026
11:48
Все новости по теме
20 452
Погода