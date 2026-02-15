Морозы до −29 и снег к середине недели: какой будет погода в Калининградской области в ближайшие дни

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В начале недели регион окажется под влиянием ясной и тихой погоды с сильными морозами. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области» в воскресенье, 15 февраля.

К утру понедельника температура может опуститься ниже −25 градусов, а в низменностях Неманского, Славского и Краснознаменского районов — до −29. В Калининграде и на большей части области ночью ожидается −20…−24, на западном побережье — до −15…−20.

Днём потеплеет до −9…−11, осадков не прогнозируется, возможны туман и изморозь. Ветер слабый, у моря во второй половине дня усилится до 10–13 м/с в порывах.

Во вторник мороз ослабнет. Ночью ожидается −15…−18 градусов, местами до −21, днём — −7…−10. Во второй половине дня возможен слабый или умеренный снег. Ветер восточный и юго-восточный, порывистый, на побережье и косах — до 14–16 м/с.

В среду температура продолжит расти: ночью от −5 до −8 градусов, местами до −12, днём столбики термометров будут колебаться от −3 до −7. Преимущественно облачно, временами возможен снег. Ветер слабый или умеренный.

Во второй половине недели Калининградская область окажется в зоне северных воздушных масс. Сохранится умеренный мороз — примерно −5…−10 градусов в течение суток, при прояснениях днём может быть теплее. Не исключены периодические снегопады. К выходным синоптики допускают потепление до нуля и даже плюсовых значений.