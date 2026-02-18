Кого в Калининграде оштрафовали за неубранный снег: 60 мест в городе, где люди падали и вязли

С начала зимы за неубранный снег и лёд в Калининграде выписали 60 штрафов владельцам торговых и административных зданий. Об этом «Клопс» сообщили в мэрии города в ответ на запрос.
- Больше всего претензий к собственникам объектов, где размещаются торговые точки: это 28 супермаркетов, магазинов и ТЦ.
- На втором месте антирейтинга — офисные здания и организации по 20 адресам.
- На третьем, с большим отрывом — автомойки, плохую уборку отметили в трёх точках.
В список также попали два автосервиса, пиццерия и автосалон в Московском районе, ломбард и отделение почты на Леонова, предприятие, дворец спорта и спортивный клуб. В ближайшее время штрафы получат ещё 20 владельцев зданий.
Власти Калининграда следят и за тем, как убирают сосульки со зданий школ, садиков, библиотек и других подведомственных объектов.