Кого в Калининграде оштрафовали за неубранный снег: 60 мест в городе, где люди падали и вязли

Фото: архив «Клопс»

С начала зимы за неубранный снег и лёд в Калининграде выписали 60 штрафов владельцам торговых и административных зданий. Об этом «Клопс» сообщили в мэрии города в ответ на запрос.

Иллюстрация: «Клопс»


  • Больше всего претензий к собственникам объектов, где размещаются торговые точки: это 28 супермаркетов, магазинов и ТЦ.
  • На втором месте антирейтинга — офисные здания и организации по 20 адресам.
  • На третьем, с большим отрывом — автомойки, плохую уборку отметили в трёх точках. 

В список также попали два автосервиса, пиццерия и автосалон в Московском районе, ломбард и отделение почты на Леонова, предприятие, дворец спорта и спортивный клуб. В ближайшее время штрафы получат ещё 20 владельцев зданий. 

Власти Калининграда следят и за тем, как убирают сосульки со зданий школ, садиков, библиотек и других подведомственных объектов.

Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
