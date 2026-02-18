11:48

Мёрзли уже неделю: из-за сломавшегося котла часть пациентов Багратионовской ЦРБ перевели в другие больницы

В Багратионовской ЦРБ перестало работать отопление, из стационара экстренно выписали часть пациентов, других перевезли в районные больницы. Об этом «Клопс» рассказал один из тех проходивших лечение в этой больнице. 

В двух отделениях ЦРБ более 50 коек. Проблемы с отоплением в медучреждении начались неделю назад, больные мёрзли. В понедельник, 17 февраля, часть пациентов отправили долечиваться домой, некоторых перевезли в другие больницы. 

«Где-то в обеденное время приезжали скорые, забирали сразу по несколько человек. Я знаю, что пациентов увозили в другие районные медучреждения», — сообщил собеседник «Клопс». 

В минздраве Калининградской области «Клопс» пояснили, что в Багратионовской ЦРБ вышел из строя один из двух отопительных котлов. Сейчас начата процедура закупки нового оборудования, которое будет установлено в ближайшее время.

Как сообщили в ведомстве, на период установки котла пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении, будут временно переведены в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ) Калининграда. 

«Сотрудники отделений хирургии и терапии круглосуточного стационара Багратионовской ЦРБ на время простоя будут в отпуске получать две трети своей среднемесячной заработной платы», — добавили в региональном министерстве здравоохранения.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
