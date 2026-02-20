12:49

В Калининграде мороз вырастил под крышей жилого дома пятиметровую сосульку (фото)

  1. Калининград
Автор:

В Калининграде на жилой пятиэтажке выросла огромная сосулька. Об этом «Клопс» сообщила местная жительница Алиса. 

Ледяной сталактит размером с два этажа появился на улице Генерал-майора Яновского, 5. 

В Калининграде мороз вырастил под крышей жилого дома пятиметровую сосульку (фото) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

Сосулька-гигант выросла под козырьком во внутреннем дворе здания. С этой стороны нет ни подъездов, ни тротуаров, но жители всё равно волнуются. 

«Здесь рядом дети ходят в садик и школу — вдруг кому-то захочется сбить эту громадину? Недалеко до беды», — опасается Алиса. 

В управляющей компании, обслуживающей дом, пообещали прислать сотрудников и убрать ледяной столб. 

На карнизах калининградских домов выросли метровые сосульки.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
В Калининграде мороз вырастил под крышей жилого дома пятиметровую сосульку (фото)
