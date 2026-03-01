Февраль 2026 года стал самым холодным за последние 40 лет в Калининградской области

В регионе февраль 2026 года оказался самым холодным за последние четыре десятилетия. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет в воскресенье, 1 марта.

Средняя температура месяца составила −6,1 при норме −0,6. За месяц выпало 42 мм осадков — это около 80% от привычного количества.

В Калининграде самым морозным днём стало 16 февраля: столбики термометров опускались до −26. Самым тёплым — 28 февраля, когда воздух прогрелся до +13,1. В этот день обновился суточный рекорд максимальной температуры, а 2, 3 и 16 февраля были зафиксированы рекорды минимальных значений.

По области минимум был ещё ниже — до −28, максимальная температура месяца составила +13,8. Самая большая высота снежного покрова наблюдалась 19 февраля в Советске — 46 см.