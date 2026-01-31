«Сидим в надежде, что мы всё же попадëм домой»: застрявшие в Балтийске жители косы — о закрытой переправе

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жители Балткосы, которые из-за замёрзшего канала не могут вернуться домой, спасаются от морозов кто в машине, кто в зале ожидания на пирсе. Об этом «Клопс» рассказала Полина, которая тоже оказалась среди застрявших в Балтийске.

Жительница косы — одна из тех, кому приходится регулярно переправляться на пароме из-за работы. Теперь, из-за аномальных морозов, она не может вернуться домой. По словам женщины, канал замёрз за ночь со стороны Балтийска. Полина отметила, что раньше лёд кололи буксиром, но сейчас этот вариант почему-то не рассматривают. Частники, которые обычно за плату переправляют людей на личных лодках, в такую погоду работать тоже не могут.

«У нас нет никакой связи. Те люди, кто в Балтийске застрял, не могут попасть на косу домой обратно, те, кто на косе, естественно, не могут попасть в Балтийск», — добавила Полина.

Жители косы, которым нужно попасть в Балтийск, сидят дома и ждут сообщений о том, что переправу открыли. Те, кто Балтийск пытаются покинуть, справляются своими силами — кто-то сидит в машине, кто-то, как и Полина, укрылся в зале ожидания. По её словам, утром парома дожилось минимум 20 человек. К обеду их количество могло увеличиться.

Как удалось выяснить редакции, владелец паромной переправы, сотрудники администрации и другие специалисты провели выездное совещание. На данный момент погодные условия не позволяют обеспечивать безопасную работу паромной переправы. Обсуждаются различные варианты, как можно решить эту ситуацию.