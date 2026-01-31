15:10

Январь 2026 года вошёл в число самых холодных в Калининграде за 21 век

  1. Калининград
Январь 2026 года в Калининграде становится вторым по холоду с начала XXI века. По этому показателю он уступает только январю 2010-го, когда среднемесячная температура воздуха опустилась до −8,1 °С. Об этом сообщает в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в субботу, 31 января. 

Сейчас средняя температура января в городе составляет −7,2 °С, что на 6,1 °С ниже климатической нормы. В ближайшие сутки она ещё немного снизится, однако, по прогнозам, побить рекорд 16-летней давности всё же не удастся.

Если смотреть шире, за всю историю инструментальных метеонаблюдений в Кёнигсберге и Калининграде, которые ведутся с 1848 года, январь 22 раза оказывался холоднее отметки −7 °С по среднемесячной температуре. Таким образом, нынешний январь входит в число наиболее суровых за почти 180 лет наблюдений.

В Калининградской области в субботу, 31 января, закрыли канал на Балткосу. Из-за аномальных морозов переправа оказалась скована льдом. 

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
