Январь-2026 может стать самым холодным в регионе за 16 лет: когда ещё калининградцы отчаянно мёрзли (архивные фото)

В Калининградскую область нагрянули аномальные морозы, январь 2026 года рискует стать самым холодным месяцем за последние 16 лет. «Клопс» разбирался, когда ещё в XXI веке у нас стояли суровые зимы.

Как рассказал администратор сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте» Даниил Урсакий, до -20°С воздух остывал последний раз 8 января 2024 года, а минимум этой зимы, зафиксированный на метеостанции в Низовье, составляет -15,7°С. Впрочем, подчеркнул эксперт, морозы до -20°С и ниже ждут нас в конце этой и начале следующей недели.

«Самый холодный январь в 21-м веке был в 2010 году со средней температурой -8,1°С. Средняя температура нынешнего месяца составляет -7°С. Таким образом, этот январь займёт как минимум второе место в списке самых холодных с начала века», — говорит собеседник «Клопс».

Судя по открытым архивным данным о погоде в Калининградской области, тройка лидеров с 2000 года выглядит так: 

  1. январь 2010 — средняя температура −8,1 °C
  2. январь 2026 — средняя температура около −7 °C
  3. январь 2011 — средняя температура около −5…−6 °C

Именно в эти годы морозы были не эпизодическими, а устойчивыми, с продолжительными периодами отрицательных температур и минимальным количеством оттепелей.

Три самые холодные зимы XXI века в Калининградской области

Если оценивать не отдельные месяцы, а время года целиком по средним температурам, картина меняется. Самыми холодными остаются зимы начала 2010-х:

Первое место: зима 2009-2010 

  1. Декабрь: −2,6 °C 
  2. Январь: −6,7 °C
  3. Февраль: −1,4 °C
  4. Средняя температура: −3,57 °C

Эта зима выделялась продолжительными морозами. Февраль был мягче.

Второе место: зима 2010-2011 

  1. Декабрь: −2,8 °C
  2. Январь: −4,2 °C
  3. Февраль: −1,5 °C
  4. Средняя температура: −2,83 °C

Холодный декабрь и январь обеспечили сезону второе место. Февраль был мягче, но в целом зима оставалась морозной.

Третье место: зима 2012-2013  

  1. Декабрь: −1,4 °C
  2. Январь: −3,3 °C
  3. Февраль: 3,8 °C
  4. Средняя температура зимы: −0,3 °C

Отсутствие оттепелей в начале зимы делало её одной из самых холодных в XXI веке.

Зима 2013 года | Фото: личный архив читательницы Кристины
Зима 2013 года. Фото: личный архив читательницы Кристины

Делать выводы о том, побьёт ли 2026 год климатический рекорд или потеснит лидеров, ещё рано. Стоит дождаться завершения февраля.

Губернатор Алексей Беспрозванных ввёл в Калининградской области режим повышенной готовности в связи с аномально холодной погодой. 1 февраля, специалисты прогнозируют до −29 °C  по области и предупреждают, что в этот период лучше воздержаться от пребывания на улице в самые холодные часы.

