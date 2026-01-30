Январь-2026 может стать самым холодным в регионе за 16 лет: когда ещё калининградцы отчаянно мёрзли (архивные фото)

ВКонтакте

Ссылка В Калининградскую область нагрянули аномальные морозы, январь 2026 года рискует стать самым холодным месяцем за последние 16 лет. «Клопс» разбирался, когда ещё в XXI веке у нас стояли суровые зимы.

Ссылка Как рассказал администратор сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте» Даниил Урсакий, до -20°С воздух остывал последний раз 8 января 2024 года, а минимум этой зимы, зафиксированный на метеостанции в Низовье, составляет -15,7°С. Впрочем, подчеркнул эксперт, морозы до -20°С и ниже ждут нас в конце этой и начале следующей недели. «Самый холодный январь в 21-м веке был в 2010 году со средней температурой -8,1°С. Средняя температура нынешнего месяца составляет -7°С. Таким образом, этот январь займёт как минимум второе место в списке самых холодных с начала века», — говорит собеседник «Клопс».

Зима 2026 года. Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Судя по открытым архивным данным о погоде в Калининградской области, тройка лидеров с 2000 года выглядит так: январь 2010 — средняя температура −8,1 °C январь 2026 — средняя температура около −7 °C январь 2011 — средняя температура около −5…−6 °C Именно в эти годы морозы были не эпизодическими, а устойчивыми, с продолжительными периодами отрицательных температур и минимальным количеством оттепелей.

Зима 2010 года в Калининграде. Фото: Виктор Гусейнов

Три самые холодные зимы XXI века в Калининградской области Если оценивать не отдельные месяцы, а время года целиком по средним температурам, картина меняется. Самыми холодными остаются зимы начала 2010-х: Первое место: зима 2009-2010 Декабрь: −2,6 °C Январь: −6,7 °C Февраль: −1,4 °C Средняя температура: −3,57 °C Эта зима выделялась продолжительными морозами. Февраль был мягче. Второе место: зима 2010-2011 Декабрь: −2,8 °C Январь: −4,2 °C Февраль: −1,5 °C Средняя температура: −2,83 °C Холодный декабрь и январь обеспечили сезону второе место. Февраль был мягче, но в целом зима оставалась морозной. Третье место: зима 2012-2013 Декабрь: −1,4 °C Январь: −3,3 °C Февраль: 3,8 °C Средняя температура зимы: −0,3 °C Отсутствие оттепелей в начале зимы делало её одной из самых холодных в XXI веке.

Зима 2013 года. Фото: личный архив читательницы Кристины

Делать выводы о том, побьёт ли 2026 год климатический рекорд или потеснит лидеров, ещё рано. Стоит дождаться завершения февраля.