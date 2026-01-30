В Калининградской области из-за аномальных морозов вводят режим повышенной готовности

ВКонтакте

В Калининградской области в связи с аномально холодной погодой вводят режим повышенной готовности. Соответствующий указ, подписанный губернатором Алексеем Беспрозванных, опубликован на портале правовой информации.

Режим распространяется на весь регион и касается органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС. Причина — штормовое предупреждение: с 29 января по 3 февраля синоптики прогнозируют аномально низкие температуры. В эти дни, по данным метеорологов, среднесуточные показатели будут ниже климатической нормы на 10 и более градусов.

«Поручаю все силы и средства переводить к готовности и незамедлительно реагировать на ЧС, аварии, сформировать оперативные группы. Главам [муниципалитетов] — контроль за обстановкой, мониторинг и прогнозирование возможных ЧС. Полное и постоянное взаимодействие всех ведомств, администраций и служб», — заявил глава области.

Власти ожидают, что сильные морозы могут сказаться на работе объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры. Контроль за исполнением указа возложен на первого заместителя губернатора Валерия Шерина. В региональном министерстве строительства и ЖКХ отметили, что профильные службы уже перевели в режим повышенной готовности.