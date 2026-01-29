«Бежал со всех утиных лап ко мне»: туристка из Москвы спасла замерзающего на побережье в Светлогорске селезня (фото)

ВКонтакте

Туристка из Москвы увидела в Светлогорске замёрзшего селезня и не смогла пройти мимо. Мария Кононова рассказала «Клопс», что бедняга сам бросился к ней за помощью.

Москвичка приезжает на Балтику 2-3 раза в год. Они с мужем навещают родственников, да и просто любят Калининградскую область. Такого холода, как в этом году, Мария не помнит.

«Мы с мужем гуляли прямо по пляжу. Я говорю супругу: «Смотри, какой смешной селезень ходит, не боится людей». И вдруг этот селезень на моих глазах разворачивается и бежит со всех утиных лап. Прибежал и сел прямо мне на ботинки! Я к нему аккуратно руки протянула, он с удовольствием залез, и я его к себе прижала. Он весь во льду был, и видно, что уже ослабленный», — делится собеседница «Клопс».

Мария позвонила специалистам «Биосферы Балтики». Туристку попросили придержать птицу у себя, отогреть и накормить.

«Мы забрали его в квартиру, покормили овсяной крупой. Волонтёр потом селезня забрал. Сейчас вроде как с ним всё хорошо», — говорит москвичка.

Директор центра Юлия Садовская подтвердила, что птица находится у них и постепенно приходит в норму. Селезень вместе со своим собратом пока на карантине, чтобы исключить возможность заражения птичьим гриппом.

По словам женщины, море замёрзло и непонятно, чем теперь питаются утки и остальные птицы. Все дни своего отпуска Мария старалась кормить пернатых овсянкой, чтобы «хоть что-то у них было».