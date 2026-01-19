Пьяное ДТП под Калининградом и сюрпризы холодной зимы: 6 событий, которые обсуждали в выходные

ВКонтакте

Ссылка Под Калининградом пьяный мужчина без водительских прав сел за руль и врезался в рейсовый автобус, в Светлом легковушка застряла в снежных заносах, а любителей пройтись по тонкому льду на заливах уже штрафуют сотрудники МЧС — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.

Ссылка 1. Под Калининградом в районе Холмогоровки Hyundai столкнулся с рейсовым автобусом. ДТП произошло вечером в субботу, 18 января, в 22:10 на 17-м километре трассы Романово — Калининград. По данным ГАИ, 36-летний водитель легковушки был пьян и не имел прав. Он не уступил дорогу автобусу MAN, в салоне которого находились пассажиры — они не пострадали. Травмы получили водитель Hyundai и двое его пассажиров, всех госпитализировали.

2. В тот же день в Светлом легковой автомобиль застрял в снегу при выезде со двора жилого дома. Машина увязла, пассажир безуспешно пытался откопать колёса лопатой. Происходящее заметили патрульные ГАИ, они помогли расчистить снег и вытолкнули авто. Женщина-водитель смогла продолжить движение.

3. Из-за морозов водоёмы Калининградской области покрылись льдом, на который выходят рыбаки и гуляющие. Сотрудники МЧС провели рейды на Куршском и Калининградском заливах и составили четыре протокола за передвижение на мотосанях и другой технике, что запрещено законом. Спасатели отмечают, что толщина льда в целом безопасная, но риск провалиться сохраняется.

4. В Калининграде выставили на продажу автомобили, известные по новогодним фильмам. В список вошёл Dodge Ram Van из «Один дома» — фургон 2001 года с бензиновым двигателем, «автоматом» и пробегом 205 тысяч км. Эту машину продают за 1,25 млн рублей. Эксперты отметили также Nissan Murano третьего поколения, знакомый зрителям по фильму «Обратная связь»: кроссовер 2019 года с полным приводом и богатой комплектацией за 2,5 млн рублей. Завершает подборку ГАЗ-21 «Волга» из картины «Старушки в снегах». Автомобиль 1963 года с обновлёнными агрегатами и минимальным пробегом оценили в 3 млн рублей.

5. В кирхе Железнодорожного после завершения реставрации планируют открыть музей Романовых и концертный зал. По словам арендатора объекта Маргариты Пырко, команда рассчитывает начать работу летом. На здании продолжаются реставрационные работы: установлены последние стропильные фермы, что позволяет приступить к монтажу кровли. Полностью восстановлен фронтон, он готов к финальной отделке.

Фото: Маргарита Пырко