В старинной кирхе Железнодорожного планируют открыть музей Романовых и концертный зал

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Железнодорожном после завершения реставрации в кирхе Гердауэна планируют открыть музей и концертный зал. Команда уже готовится к запуску нового культурного пространства, рассказала «Клопс» арендатора объекта Маргарита Пырко.

Внутри по завершении работ планируем разместить музей Романовых и концертный зал. Мы с командой сейчас заключаем договоры на проведение мероприятий. Уже этим летом приступим к работе», — поделилась автор проекта.

Параллельно на объекте продолжаются реставрационные работы. Как сообщили в официальной группе кирхи Гердауэна во «ВКонтакте», проект вышел на один из ключевых этапов. На здании завершили установку последних стропильных ферм, это позволит в ближайшее время приступить к монтажу кровельного покрытия. Кроме того, полностью восстановлен фронтон — он готов к финальной отделке.

«Сегодня, глядя на эти изменения, трудно вспомнить, сколько сомнений вызывал этот проект в самом начале. Восстановление такого масштаба казалось невозможным, но сегодня результат говорит сам за себя», — говорится в сообщении.

Кирху Гердауэна построили в 1345 году в одноимённом орденском городе. Храм возвели из красного кирпича; его высокая башня долгое время входила в систему городских укреплений, а одна из стен фактически служила частью крепостной линии. За несколько столетий здание не раз переживало разрушения. В XVII веке в кирху ударила молния, в начале XX века она пострадала от пожара и артиллерийского обстрела во время Первой мировой войны. После этого объект восстановили и привели в порядок. После Второй мировой войны кирха утратила религиозное назначение. В советское время здесь размещались Дом культуры и склад. Из-за отсутствия ухода к середине XX века здание начало разрушаться: обрушились крыша и фронтоны. В 1990-е годы кирху законсервировали и частично восстановили, в башне оборудовали лестницу и смотровую площадку. В 2007 году объект получил статус памятника культурного наследия регионального значения.