Кино на колёсах: в Калининграде выставили на продажу автомобили, известные по новогодним фильмам

Специалисты «Авито Авто» составили подборку автомобилей из Калининграда, которые напрямую связаны с новогодним кинематографом. Эти машины не просто мелькали в кадре, а становились частью сюжета и визуальной атмосферы фильмов.

Открывает список Dodge Ram Van — фургон, который зрители хорошо помнят по фильму «Один дома». Именно на таком автомобиле передвигались знаменитые «мокрые бандиты». В продаже представлен экземпляр 2001 года с бензиновым двигателем объёмом 3,9 литра, автоматической коробкой передач и задним приводом. В оснащении — кондиционер, гидроусилитель руля и круиз-контроль. Прочная рамная конструкция, металлические бамперы и утилитарный салон подчёркивают «рабочий» характер машины. Пробег — 205 тысяч километров, цена — 1,25 млн рублей.

Следом идёт Nissan Murano третьего поколения, ассоциирующийся с фильмом «Обратная связь». Кроссовер 2019 года оснащён бензиновым V6 объёмом 3,5 литра, вариатором и полным приводом. В комплектацию входят кожаный салон, люк, многозонный климат-контроль, подогревы сидений и руля, камеры и системы помощи водителю. В кино такой автомобиль работает на ощущение комфорта и защищённости. Пробег — 109 тысяч километров, стоимость — 2,5 млн рублей.

Завершает подборку ГАЗ-21 «Волга», знакомая зрителям по фильму «Старушки в снегах». Представленный автомобиль 1963 года сохранился в редком состоянии — без следов кузовных вмешательств, с новым двигателем и коробкой передач. Светлый салон и классические формы подчёркивают дух эпохи. Пробег — 3 тысячи километров, цена — 3 млн рублей.