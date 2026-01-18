Куршский и Калининградский заливы покрылись льдом: некоторых любителей прогулок по нему уже штрафуют

ВКонтакте

Из-за продолжительных морозов водоёмы в Калининградской области покрылись льдом, и на акватории сразу появились рыбаки и любители прогулок. Некоторым из них уже выписали штрафы, пишут в официальном телеграм-канале регионального МЧС.

Как уточняют спасатели, рейды прошли на Куршском и Калининградском заливах. Проверка показала, что толщина льда сейчас в целом соответствует требованиям безопасности, однако риск провала всё равно сохраняется.

Больше всего претензий у сотрудников МЧС оказалось к рыбакам, которые передвигаются по замёрзшей акватории на мотосанях и другой технике. Согласно региональному законодательству, поездки по льду запрещены вне зависимости от погоды: нарушителей оштрафовали — всего составили четыре протокола.

Во время рейдов спасатели также напомнили рыбакам базовые правила безопасности: не собираться большими группами в одном месте, не выпивать, тепло одеваться и иметь при себе верёвку и нож на случай экстренной ситуации.