Под Калининградом пьяный мужчина без водительских прав сел за руль и врезался в рейсовый автобус

Под Калининградом в районе посёлка Холмогоровка 36-летний мужчина на Hyundai врезался в рейсовый автобус. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в воскресенье, 18 января.

Авария произошла накануне вечером в 22:10 на 17-м километре трассы Романово — Калининград. По предварительным данным, пьяный и не имевший водительских прав житель области сел за руль легковушки, выехал на перекрёсток и не уступил дорогу автобусу MAN. В салоне последнего находились пассажиры, но никто из них не пострадал.

В результате столкновения травмы получили сам водитель машины и двое его пассажиров — мужчины 37 и 48 лет. Всех доставили в больницу. «По факту ДТП проводится проверка», — заявили в ГАИ.