Нервотрёпка в «Янтарном»: волейболистки калининградского «Локомотива» проиграли «Ленинградке» в Суперлиге (фото)

Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили «Ленинградке» в 18 туре Суперлиге. Игра в субботу, 17 января, в спорткомплексе «Янтарный» закончилась со счётом 2:3, сообщает корреспондент «Клопс».

Наши девушки лучше начали встречу. Был виден настрой. Подопечные Андрея Воронкова уверенно довели первую партию до победы — 25:20. Решающий удар в активе Полины Беликовой.

Второй сет начался уже тревожно. Гости сумели оторваться (2:6), а когда к середине игрового отрезка «Локо» подошёл вплотную (9:10) показалось, что неудача была лишь временным явлением. Однако, гости из Северной столицы смогли додержать минимальное преимущество и сравнялись по партиям — 23:25.

Обозлившись в третьем сете, «Локомотив» отрывается на старте 3:0, но «Ленинградка» настигает соперников и даже выходит вперёд 7:9. На этот раз «Локомотив» сумел сдержать напор. На поле появилась Валерия Зайцева, которая отличилась эйсом и помогла своей команде сравнять счёт 10:10. Успех партнёрши поддержала Анастасия Киселёва, которая заработала два очка подряд. Впрочем, выяснение отношений команды отложили на концовку. При равной игре (22:22) наши были понапористее. Ошибка на подаче питерского коллектива и «Локо» берёт третий сет — 25:23.

В четвёртой партии гости переломили ход матча, воспользовавшись спадом хозяев. Наши девушки проиграли практически без борьбы. «Ленинградка» вела почти всю партию в 4-5 очков, а к концу и вовсе отрыв увеличился до 8 очков — 17:25.

В решающей партии больший запас сил и психологическая устойчивость были на стороне «Ленинградки»: серия точных подач и минимизация ошибок позволили гостям закрыть матч 15:10.

Решающий момент был при счёте 9:10. После ошибки гостей мощно пробила Анастасия Капралова, но мимо площадки.

Больше всех мячей в составе нашей команды традиционно наколотила бразильянка Киси Насименто. На счету легионерки 20 очков. На три отстала находящаяся в хорошей игровой форме Дарья Киселёва. У гостей блеснула Валерия Романова, которая в сентябре на калининградском этапе Кубка губернатора стала самым ценным игроком.

Вживую посмотрели суперматч 4,5 тысячи болельщиков. Поражение отодвинуло нашу команду ещё ниже в турнирной таблице. Теперь «Локомотив» шестой и рискует бороться остаток сезона за право попасть в плей-офф. Впереди ещё более сложные соперники — казанское «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово».