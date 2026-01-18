В деле о хищениях в БФУ имени Канта фигурируют 20 сотрудников вуза — СК

ВКонтакте

В уголовном деле о присвоении и растрате средств в БФУ имени Иммануила Канта оказались задействованы 20 сотрудников вуза. Об этом, ссылаясь на руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрия Канонерова, пишет ТАСС в воскресенье, 18 января.

«Расследование и оперативное сопровождение этого уголовного дела заняло большое количество усилий и времени. Проделана кропотливая оперативная работа, подробности которой я раскрыть не вправе. По линии следствия могу сказать, что с декабря 2019-го по июль 2024 года Федоров и Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза.

Премии присваивались фигурантами и расходовались на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от подсудимых», — заявили в ведомстве.