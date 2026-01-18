21:30

В деле о хищениях в БФУ имени Канта фигурируют 20 сотрудников вуза — СК

  1. Калининград
Автор:

В уголовном деле о присвоении и растрате средств в БФУ имени Иммануила Канта оказались задействованы 20 сотрудников вуза. Об этом, ссылаясь на руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрия Канонерова, пишет ТАСС в воскресенье, 18 января.

«Расследование и оперативное сопровождение этого уголовного дела заняло большое количество усилий и времени. Проделана кропотливая оперативная работа, подробности которой я раскрыть не вправе. По линии следствия могу сказать, что с декабря 2019-го по июль 2024 года Федоров и Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. 

Премии присваивались фигурантами и расходовались на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от подсудимых», — заявили в ведомстве.

Три свидетеля по делу о растрате БФУ признались, что передавали собственные деньги руководству из страха быть уволенными, а Фёдоров в памяти некоторых закрепился как высокомерный человек.

Тема:
Уголовное дело о крупной растрате в БФУ имени Канта
Свежие новости по теме
В деле о хищениях в БФУ имени Канта фигурируют 20 сотрудников вуза — СК
21:30
«Фёдоров назвал нас статистической погрешностью»: свидетели по делу о растрате БФУ заявили, что на них давили
27 ноября 2025
16:59
Сотрудники БФУ заявили в суде, что соглашались на денежные схемы ради сохранения работы
06 ноября 2025
09:30
В суде по делу о растрате БФУ назвали оклады сотрудников и выслушали возражения адвокатов Фёдорова
22 октября 2025
16:14
На суде по делу о растрате в БФУ назвали суммы, которые снимали со своих карт сотрудники университета
21 октября 2025
17:42
Все новости по теме
863
Криминал Учеба и образование