В Калининградской области строят меньше, но в жилищной сфере — небольшой рост

В Калининградской области в январе-ноябре 2025 года объём строительных работ составил 106,8 млрд рублей, или 75,4% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду предыдущего года. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

На конец ноября 2025 года строительные компании региона были обеспечены заказами на сумму 22,9 млрд рублей — на четыре месяца вперёд.