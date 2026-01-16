В Калининградской области строят меньше, но в жилищной сфере — небольшой рост

В Калининградской области в январе-ноябре 2025 года объём строительных работ составил 106,8 млрд рублей, или 75,4% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду предыдущего года. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.
На конец ноября 2025 года строительные компании региона были обеспечены заказами на сумму 22,9 млрд рублей — на четыре месяца вперёд.
Жилья построили больше
Вместе с тем, в регионе выросли объёмы жилищного строительства. Всего в Калининградской области в январе-ноябре 2025 года введено 4,4 тысячи жилых домов, или 12 тысяч квартир. Общая площадь нового жилья — 1,05 млн кв. метров. Это на 1% выше уровня аналогичного периода 2024 года.
59,5% от общего объёма жилья — это индивидуальные дома. Их построено 4,1 тысячи, общая площадь — 626,2 тысячи кв. метров.
На земельных садовых участках построено 1,2 тысячи коттеджей общей площадью 130,8 тысячи кв. метров. Это на 2,3% выше уровня аналогичного периода 2024 года.
В Калининградской области сроки ремонта школ срываются из-за проблем с логистикой.