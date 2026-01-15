В «Единой России» приостановили работу директора нацпарка «Куршская коса» как сторонника партии

ВКонтакте

Региональное отделение «Единая Россия» приостановило работу в партии директора нацпарка «Куршская коса», депутата Заксобрания Анатолия Калины. Об этом «Клопс» сообщил секретарь отделения Андрей Кропоткин в четверг, 15 января.

«Анатолий Калина — сторонник партии и больше им не является в связи с тем, что на него было возбуждено уголовное дело. Он продолжает быть депутатом Заксобрания до того момента, пока не будет осуждён, — объяснил Кропоткин. — Очень неприятная ситуация, так как Анатолий Калина был активным депутатом, курировал вопросы экологии. Органы у нас компетентные — разберутся».