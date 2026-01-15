13:13

Выросла гора: коммунальщикам пришлось загнать экскаватор на вершину главной снегосвалки Калининграда (фото)

Калининградская снегосвалка, которую обслуживает «Чистота», продолжает расти — коммунальщикам пришлось загнать экскаватор на вершину образовавшейся горы. Об этом в телеграм-канале городской администрации сообщили в четверг, 15 января.

Сейчас на площадке накопилось более 15 тысяч кубометров снега, при этом свободный резерв позволяет принять ещё 5–7 тысяч. В мэрии подчёркивают, что вывоз масс на отдельную площадку помогает снизить риск подтоплений и уменьшить нагрузку на городскую ливнёвку в период оттепелей.

Сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова утверждала, что за прошедшие новогодние каникулы городские коммунальщики собрали и вывезли снега больше, чем за любой из последних зимних сезонов.

