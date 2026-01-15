Лес под застройку: против директора «Куршской косы» Анатолия Калины возбудили уголовное дело

ВКонтакте

В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины. Об этом «Клопс» сообщили в региональном управлении Следственного комитета в четверг, 15 января.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере»). Основанием стали материалы оперативно-розыскных мероприятий УФСБ по Калининградской области.

По версии следствия, директор нацпарка действовал совместно со знакомым и другими неустановленными лицами. Под спил пошёл гектар леса на территории Куршской косы, объём вырубленной древесины превысил 150 кубометров. В СК считают, что территорию готовили под коммерческую туристическую базу для знакомого Анатолия Калины.

Как отмечают в ведомстве, подозреваемый использовал свою должность, чтобы беспрепятственно пропускать на территорию парка технику для корчёвки, вывоза леса и планировки участка:

[Он также] непосредственно контролировал проведение незаконных действий, в том числе сотрудниками национального парка».

Ущерб особо охраняемой природной территории федерального значения, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, оценили более чем в 12,7 млн рублей.

Главу нацпарка допросили, у него дома провели обыск. В ближайшее время Калине планируют предъявить официальное обвинение и избрать меру пресечения. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают всех причастных и возможные дополнительные эпизоды.