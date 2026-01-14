17:06

На всех федеральных трассах Калининградской области снизили скорость ради уборки снега

На всех федеральных трассах Калининградской области снизили скорость ради уборки снега - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Из-за обильного снегопада на участках трёх федеральных трасс Калининградской области временно снизили допустимую скорость движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения до 90 км/ч введены до 17:00 15 января на следующих участках:

  • А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой (км 8–58): уборка посадочных площадок и павильонов от снега и мусора;
  • А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литвой (км 0–32): аналогичные работы;
  • А-217 Приморское полукольцо Калининград — Светлогорск — на подъездах к Светлогорску и Зеленоградску.

Водителей просят быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.

Калининградцев предупредили о сильных осадках, которые начнутся к обеду среды и продолжатся в течение всего вечера. Синоптики назвали это «неофициальным штормовым предупреждением».

