На всех федеральных трассах Калининградской области снизили скорость ради уборки снега

Из-за обильного снегопада на участках трёх федеральных трасс Калининградской области временно снизили допустимую скорость движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения до 90 км/ч введены до 17:00 15 января на следующих участках:

А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой (км 8–58): уборка посадочных площадок и павильонов от снега и мусора;

А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литвой (км 0–32): аналогичные работы;

А-217 Приморское полукольцо Калининград — Светлогорск — на подъездах к Светлогорску и Зеленоградску.

Водителей просят быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.