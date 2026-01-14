Калининградцам сообщили о «неофициальном штормовом предупреждении», которое накроет область в среду

ВКонтакте

Жителей региона предостерегли о «неофициальном штормовом предупреждении», которое накроет область в среду, 14 января. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Причина — пересекающий наш край тёплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном, проходящим над югом Скандинавии. Ожидаются интенсивные осадки в виде снега (местами с ледяным переохлаждённым дождём) и усиление ветра.

«В Калининграде и на западе области осадки начнутся к обеду и продолжатся в течение всего вечера. На востоке региона снег начнётся к вечеру. В Калининграде, Зеленоградском, Гурьевском, Багратионовском, Гвардейском, Правдинском районе ожидается сильный снег, возможен ледяной/переохлаждённый дождь. В остальных районах области осадки будут наблюдаться в виде сильного/умеренного снега. Поздним вечером у западного побережья осадки могут переходить в мокрый снег/дождь. Днём и вечером ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 13-16 м/с по области», — предупредили эксперты.