Власти объяснили, какие дороги в Калининградской области чистят от снега в первую очередь

В Калининградской области первыми очищают от снега и наледи основные магистрали и дороги, по которым проходят маршруты междугородних автобусов. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального министерства развития инфраструктуры в среду, 14 января.

Власти отметили, что с 7:00 до 19:00 на трассах области работали 75 спецмашин. За это время дорожники «использовали около 170 тонн песко-соляной смеси и более 230 тонн соли», очистив свыше 1 300 км асфальта. Работы будут продолжаться и в ночное время.

«Уважаемые автомобилисты, дорожная обстановка сложная, будьте предельно внимательны на дороге, избегайте резких манёвров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — обращаются к жителям области чиновники.

В Калининградской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. На всех федеральных трассах области снизили скорость ради уборки снега.

Тема:
Снегопады зимой 2025-2026 года
