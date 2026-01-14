Из-за непогоды в среду вечером калининградцы встали в десятибалльных пробках

ВКонтакте

Вечером в среду, 14 января, пробки в Калининграде достигли максимальных 10 баллов. Данные сервиса «Яндекс.Карты» подтверждают, что транспортный коллапс произошёл на фоне ухудшения погоды и сообщений о нескольких ДТП.

Водителям сообщают о нескольких авариях в центре и на окраинах: в районе кольца на площади Василевского, возле Ялтинского пруда, на пересечении Моспроспекта с улицей Флотской, а также на Емельянова. Движение по главным транспортным артериям города затруднено.