17:49

Из-за непогоды в среду вечером калининградцы встали в десятибалльных пробках

  1. Калининград
Автор:
Из-за непогоды в среду вечером калининградцы встали в десятибалльных пробках - Новости Калининграда | Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Вечером в среду, 14 января, пробки в Калининграде достигли максимальных 10 баллов. Данные сервиса «Яндекс.Карты» подтверждают, что транспортный коллапс произошёл на фоне ухудшения погоды и сообщений о нескольких ДТП. 

Водителям сообщают о нескольких авариях в центре и на окраинах: в районе кольца на площади Василевского, возле Ялтинского пруда, на пересечении Моспроспекта с улицей Флотской, а также на Емельянова. Движение по главным транспортным артериям города затруднено.

В Калининградской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. На всех федеральных трассах области снизили скорость ради уборки снега.

Тема:
Снегопады зимой 2025-2026 года
Пробки ДТП